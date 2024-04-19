"Bu kadın değil, içeriye almayın" sözünü duyunca çıldırdı! İki kadını bıçakladı

19 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:28

Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi’ndeki derneğe giden Betül A., Sevda S. ve Hatice K.’nın 'bu kadın deli, açmayın' sözü üzerine çılgına döndü. İki kadını kalça ve kasığından bıçaklayan Betül A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Yaralılar ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen Betül A. ifadesinde, "Sosyal medyadan dernek üyeleri ile görüştüm. Beni derneğe çağırdılar. Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce 'bu kadın deli, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

"BANA BAŞ KALDIRAN ADAMIN BAŞINI KESERİM"

Betül A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Ben Semra Kuytul'un peşini bırakmayacağım. Bana baş kaldıran adamın başını keserim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Betül A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.