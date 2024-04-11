Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Nisan hava durumu
Meteoroloji, son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Değerlendirmelere göre Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 4 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Nisan hava durumu...
11 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşıldı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 4 bölgemizde yağış bekleniyor.
Hava durumu tahmin raporunda yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu olduğu belirtildi. Bunun yanında Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu olmak üzere 4 bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Samsun iye Ordu'nun iç kesimlerinin de yağış alacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bunun yanında sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİK UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ HAVA DURUMU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR HAVA DURUMU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA HAVA DURUMU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MERSİN HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı bulutlu
- ÇANKIRI HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı bulutlu
- KONYA HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
- TOKAT HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON HAVA DURUMU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM HAVA DURUMU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS HAVA DURUMU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
- VAN HAVA DURUMU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP HAVA DURUMU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT HAVA DURUMU °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı