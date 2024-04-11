Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 11 Nisan hava durumu

11 Nisan 2024 07:24 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 07:34

11 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşıldı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 4 bölgemizde yağış bekleniyor.

Hava durumu tahmin raporunda yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu olduğu belirtildi. Bunun yanında Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu olmak üzere 4 bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Samsun iye Ordu'nun iç kesimlerinin de yağış alacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bunun yanında sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ HAVA DURUMU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ HAVA DURUMU °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ HAVA DURUMU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA HAVA DURUMU °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA HAVA DURUMU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı bulutlu

ÇANKIRI HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU °C, 23°C Parçalı bulutlu

KONYA HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK HAVA DURUMU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA HAVA DURUMU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN HAVA DURUMU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

TOKAT HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM HAVA DURUMU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS HAVA DURUMU °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA HAVA DURUMU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN HAVA DURUMU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU