Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu
Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak hava etkisini artırırken iki il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi hakim. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı tahmin raporuyla bu soru yanıtını buldu. Yapılan değerlendirmelerde ülke genelinde ilkbahar mevsiminin etkisini hissettirdiği görüldü. Sıcaklıklar genel olarak artmaya devam ederken, ani ısınmaya bağlı olarak pus ve sis olaylarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Diğer yandan yurdun tamamı yağışsız da değil. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün iki ilimizde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış görülme ihtimali yüksek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün hava ülkemizin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
- Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
- Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 23°C Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
- MERSİN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 24°C Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 23°C Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 16°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 24°C Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı bulutlu