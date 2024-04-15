Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu

15 Nisan 2024 06:34 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 06:36

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı tahmin raporuyla bu soru yanıtını buldu. Yapılan değerlendirmelerde ülke genelinde ilkbahar mevsiminin etkisini hissettirdiği görüldü. Sıcaklıklar genel olarak artmaya devam ederken, ani ısınmaya bağlı olarak pus ve sis olaylarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Diğer yandan yurdun tamamı yağışsız da değil. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün iki ilimizde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış görülme ihtimali yüksek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün hava ülkemizin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON °C, 23°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 24°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU