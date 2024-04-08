Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve sel baskını uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu
Meteoroloji 8 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Ancak bazı bölgelerde şiddetli yağış ve sel riski var. Bu sebeple özellikle tatil için yollara düşen vatandaşların hava durumuna göre plan yapması önem arz ediyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu
Yaz ayları gittikçe yaklaşırken ülke genelinde ilkbahar mevsimi etkisini hissettiriyor. Sıcaklıklardaki gözle görülür artış sürse de yer yer serin ve yağışlı hava geçişleri de görülüyor. Özellikle ramazan bayramı nedeniyle verilen 9 günlük idari izin nedeniyle milyonlarca vatandaşın tatil için yollara düşmesi hava durumu konusunda daha duyarlı olunmasını gerektiriyor.
Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Ankara’nın güney ilçeleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Yağışların; Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu bölgelerdeki vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi ile ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL 11°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ 9°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR 11°C, 23°C Az bulutlu
- MUĞLA 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA 13°C, 22°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA 17°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Alanya ve Gazipaşa) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY 13°C, 21°C Yağışların, İskenderun Körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN 16°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA 7°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ 1°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE 6°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA 6°C, 19°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- SAMSUN 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT 5°C, 18°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON 10°C, 13°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM 4°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- KARS 2°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- MALATYA 8°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN 7°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR 9°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP 9°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT 13°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı .
- ŞANLIURFA 13°C, 22°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı