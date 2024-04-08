Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve sel baskını uyarısı... İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu

08 Nisan 2024 06:50 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 06:51

Yaz ayları gittikçe yaklaşırken ülke genelinde ilkbahar mevsimi etkisini hissettiriyor. Sıcaklıklardaki gözle görülür artış sürse de yer yer serin ve yağışlı hava geçişleri de görülüyor. Özellikle ramazan bayramı nedeniyle verilen 9 günlük idari izin nedeniyle milyonlarca vatandaşın tatil için yollara düşmesi hava durumu konusunda daha duyarlı olunmasını gerektiriyor.

Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Nisan hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Ankara’nın güney ilçeleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yağışların; Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu bölgelerdeki vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi ile ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 3°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 23°C Az bulutlu

MUĞLA 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 13°C, 22°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Alanya ve Gazipaşa) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 21°C Yağışların, İskenderun Körfezinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 16°C, 19°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 7°C, 17°C Öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 1°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 4°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 6°C, 19°C Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 18°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 4°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU