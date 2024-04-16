16 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:25
Bunalıma girip 2 akrep yedi! Yolcu otobüsünde feci şekilde hayatını kaybetti
Kayseri'de akrep yiyen kişi, bindiği otobüste fenalaşarak hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde yaşayan 56 yaşındaki Bilal Yiğit, girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Akrepleri yedikten sonra yolcu otobüsüne binen adam, yolculuk sırasında fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı