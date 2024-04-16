Bunalıma girip 2 akrep yedi! Yolcu otobüsünde feci şekilde hayatını kaybetti

16 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 12:25

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde yaşayan 56 yaşındaki Bilal Yiğit, girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Akrepleri yedikten sonra yolcu otobüsüne binen adam, yolculuk sırasında fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor