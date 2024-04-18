Bunları dünyanın en zenginleri bile zor alıyor! Listede yer alanlar ağızları açık bıraktı

18 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:48

Dünya üzerinde 2 bin 640 milyarderin değeri toplam 12,2 trilyon dolar serveti var. Fakat bazı şeyleri satın almak için milyarder olmak bile yetmiyor. Bu 5 şeyi alabilmek için çok önemli milyarder olmanız gerekiyor. Saygın ve önemli bir milyarderin sahip olabileceği 5 şeyin fiyatı ise ağızları açık bıraktı.

Augusta National Golf Kulübü'ne üye olmak

Zenginlerin favori sporu golf... Masters turnuvasına da ev sahipliği yapan kulüpte sadece 300 üye var. Fakat bu üyelerin ismi sır gibi saklanıyor. Paranızın olması buraya üye olmanız için yeterli değil. Davet mektubu veya bir üyenin ölmesi gerekiyor.

Bloomberg 2015 yılında milyarderler Warren Buffett, Bill Gates ve Stanley Druckenmiller'ın bu kulübe üye olduğunu bildirdi.

River House'dan daire almak

26 katlı art-deco River House'da yaşayabilmeniz için oldukça saygın bir milyarder olmanız gerekiyor. New York'ta yaşanabilecek en seçkin yer olarak kabul edilen River House'da en önemli şey ise mahremiyet.

Yeni bir Hermès Birkin çanta satın almak

Hermès Birkin çanta, alabilmek sanıldığı kadar kolay değil. Bu çantayı alabilmek için öncelikle markanın kataloğundaki diğer ürünlerden bir süre alışveriş yapması gerekiyor.

New York'taki Rao's restoranında masa ayırtmak

Bu restoranda sadece 10 masa var. Bunlar Rao's'un ortak sahibi Frank Pellegrino Jr'ın aile olarak gördüğü kişilere ait. Yani canınız istediğinde Rao's restoranında yemeğe çıkamazsınız.

Cartier'ın Cheich saatini almak

Cartier, Cheich saatinin yalnızca dört benzersiz modelini üretti. Bunlardan bir tanesi 2022'de açık artırmada 1,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı.