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20 Nisan 2024 16:22 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:27

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da öğle saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada bir kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burdur&#039;da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da iki otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza saat 12.30 sıralarında Antalya- Isparta Karayolu Kargı tüneli girişi mevkiinde meydana geldi. Erdinç Ö.(41) yönetimindeki 35 SE 268 plakalı Volkswagen marka otomobil, Fatih Ekşi (48) idaresindeki 07 BGD 460 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası iki otomobilde bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yapılan çalışmalar sonrasında çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fiat otomobil sürücüsü Fatih Ekşi’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALI

Aynı araçta yolcu olarak bulunan yaralılardan Belinay E. (12), Buğlem E. (10), Emine E. (44) ile diğer otomobildeki yaralılar Erdinç Ö., Sevda Ö. (42) Atlas Ö. ve Ela Ç. (7) ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Belinay E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmaları sonrasında kazada vefat eden Fatih Ekşi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Burdur'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var - 5. Resim

Öte yandan Fatih Ekşi’nin Antalya’da Noter Katibi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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