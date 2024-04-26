26 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:28
Bursa'da atlara eziyet kamerada: Kamyonete bağlayıp koşturdu
Bursa'da 4 atı kamyonetin arkasına bağlayan sürücünün hayvanlara eziyetini başka bir sürücü görüntüledi. Görüntüler büyük tepki topladı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda, sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı, daha sonra at arabasına da 4 atı bağlayarak bu şekilde seyretti.
TEPKİ YAĞDI
Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü ise o anı görüntüledi. Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı