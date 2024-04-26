Bursa'da atlara eziyet kamerada: Kamyonete bağlayıp koşturdu

26 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:28

Rekor sıcaklık geliyor! Bu yaz da kavrulacağız!

Rekor sıcaklık geliyor! Bu yaz da kavrulacağız!

Son dakika! Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika! Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen olayda, sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı, daha sonra at arabasına da 4 atı bağlayarak bu şekilde seyretti.

TEPKİ YAĞDI

Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü ise o anı görüntüledi. Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.