Bursa'da eğlence merkezinde silahlar konuştu: 1 yaralı

28 Nisan 2024 06:49 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 07:40

Adana'da iki grup arasında kavga: Gözaltılar var

Adana'da iki grup arasında kavga: Gözaltılar var

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi’nde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre aralarında tartışma yaşayan iki gurup sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile Enes A. İsimli genci bacağından vurup kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı gence ilk müdahalede bulunduktan sonra, özel bir hastaneye sevk ederken, polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.