Bursa’da nefes kesen yarış: Fetih coşkusuna Rahvan damgası!

28 Nisan 2024 18:35 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 18:52

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin 19'uncusu bu yıl da coşkuyla kutlandı. Şenliklerin finalini süsleyen Rahvan At Yarışları'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar ve biniciler kıyasıya mücadele etti. Fetih coşkusuyla şahlanan atlar, izleyicileri nefes kesici bir atlı gösterisine tanık etti.

NEFES KESEN YARIŞ!

Osmanlı’dan kalma geleneğin günümüze taşındığı Rahvan At Yarışları, Armutköy Mahallesi’ndeki Ata Sporları Parkı’nda gerçekleştirildi. Bu yılki yarışlara toplam 120 at katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İkili Taylar, Kadınlar ve Yerli Doludizgin, olmak üzere toplam 10 farklı kategoride birincilik için kıyasıya mücadele etti. Her biri büyük bir rekabete sahne olan yarışlar sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupanın yanı sıra para ödülleri verildi.

ALKIŞ YAĞMURU

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yarış alanına ata binerek giriş yaptı. Mahalle meydanında aracından inen ve yarış alanına kadar tüm yolu at sırtında ilerleyen Başkan Aydın’a rahvan atçıları da at binerek eşlik etti. At sırtında tüm yarış parkurunu turlayarak izleyicileri selamlayan Başkan Aydın’ı vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

Yarışlara katılan tüm at sahiplerine ve binicilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Aydın, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları, alanı dolduran binlerce vatandaşımıza gün boyu büyük heyecan yaşattı. Önümüzdeki sene bu organizasyonu daha da geliştireceğiz. Yarışların yapıldığı Armutköy Mahallemizdeki Ata Sporları Parkı çok güzel bir tesis. Burası, fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen Rahvan At Yarışları’na ev sahipliği yaparak yılın sadece bir günü kullanılıyordu. Burasını yılın diğer günlerinde de kullanılır hale getireceğiz. Yıl içerisinde de yine rahvan at yarışları burada düzenlenecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik organizasyonlar yapacağız. Gençlerimize atçılık sporunu sevdirmek için faaliyetler yürüteceğiz.” diye konuştu.

Rahvan At Yarışları sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte protokol üyeleri takdim etti. Büyük bir coşku ve rekabete sahne olan Rahvan At Yarışlarını, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte, Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür, Osmangazi Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi.