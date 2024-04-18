Bursa'da üretildi, dünyadan talep yağıyor: Depremde binlerce kişinin hayatını kurtaracak!

18 Nisan 2024 12:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:19

Balyoz Madencilik şirketi, deprem anında binlerce kişinin hayatını kurtaracak bir masa üretti. Tamamen çelikten üretilen masa, deprem anında kafes görevi görecek. Dünyanın birçok yerinden taleplerin yağdığı masa aynı zamanda tamamen sökülebilme özelliğine sahip.

DEPREM ANINDA HAYAT KURTARACAK

Standın dikkat çeken ürünü depremden koruyucu özelliğe sahip masa oldu. Deprem esnasında koruyucu özelliğe sahip olarak ürettikleri masaya dair bilgiler aktaran Özkan, “Çelikten yapılan bir deprem masasıdır. Komple sökülüp takılabilen özelliğe sahip ve patenti tarafımıza ait. Seri üretime de başladık. Seri üretimde de ilk ihracatı yurt dışına yaptık. İzmir bir deprem bölgesi. Türkiye çapında da biz bu masayı tanıtarak, bir kişinin dahi depremde eğer burnu kanamadan çıkmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz” diye konuştu.





'SALDIRILARA KARŞI DİZAYN EDİLDİ'

Masanın çeşitli alanlarda da kullanıldığına değinen Özkan, şunları kaydetti:

“Masayı ofis masası olarak, yemek ve toplantı masası olarak kullanabiliyorsunuz. Masanın üstü de her türlü aksesuar için müsait. İstediğiniz şekilde mobilyayla donatabiliyorsunuz. Aynı zamanda depremin yanı sıra, kullanılan çelik sebebiyle de saldırılara karşı da dizayn edilmiş bir masadır. Masanın mekanizması mekanik olduğu için kolay kolay bozulma ihtimali yok. İçerisinde aynı zamanda motoru, havalandırması, çelik dolapları var. Gıda ihtiyacından, deprem anında ilaçlar ve zihniyet eşyaları için alanı mevcut. Biz bu masayı biraz daha yaymak istiyoruz.”

Masanın seri üretimini ise ilk olarak yurt dışına bir ülkeye ihraç olarak verdiklerini aktaran Özkan, talebin sürdüğünü, Türkiye çapında İzmir, İstanbul başta olmak üzere bayiliklerin verileceğini ve daha çok kişiye ulaşsın diye ticari olarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.