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19 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:08

Büyükçekmece'de yoğun yağışta İETT otobüsü kontrolden çıktı

İETT otobüsü yoğun yağış sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece&#039;de yoğun yağışta İETT otobüsü kontrolden çıktı

 Büyükçekmece'de akşam saatlerinde Güzelşehir yolu üzerinde  bir İETT otobüsü, şoförün yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan otobüs yüzünden yoldaki trafik akışı durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otobüsün boş olması sayesinde yaralanan olmadı. Sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu.

Büyükçekmece'de yoğun yağışta İETT otobüsü kontrolden çıktı - 1. Resim
Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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