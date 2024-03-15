15 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:16
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eceabat açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş kaçak göçmenleri taşıyan botun battığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı