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17 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 20:07

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor - 3. Resim

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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