Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor

17 Nisan 2024 20:07 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 20:07

Çanakkale Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.