Cemaat neye uğradığını şaşırdı! Camide namaz kılarken yığıldı

18 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:34

Isparta Yalvaç ilçesindeki Devlethan Camii'nde namaz kılan adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 14 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda, Barış Aşık isimli adamın cemaatle saf tutarken yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

Barış Aşık’a ilk müdahaleyi cemaatte bulunan 2 kişi yaptı. Camii cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aşık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NAMAZI BIRAKIP 2 KİŞİ YARDIM ETTİ

Barış Aşık’ın kalp krizi geçirdiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Barış Aşık, ayaktayken bir anda yere yığılması ve cemaatte bulunan 2 kişinin namazı bırakarak müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.