19 Nisan 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:21
Cenazeye giderken kaza geçirip öldü
Mersin’de aracıyla cenazeye giderken şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobiliyle Çukurbağ Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesine katılmak üzere yola çıkan 69 yaşındaki Arif Ali Fidan, yolda aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Arif Ali Fidan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı