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19 Mart 2024 23:01 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:02

Cevahir AVM önünde kavga! Motorcu "50 dosyam var" diyerek üzerine yürüdü

Mecidiyeköy Cevahir Alışveriş Merkezi önünde araçla motosikletin çarpışması sonrası motosiklet sürücüsü araç şoförünün üzerine yürüyerek tehdit etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mecidiyeköy  Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde alışveriş merkezi önünde çıkan tartışmada motosiklet sürücüsü diğer şoföre saldırdı.

Seyir halinde bir otomobil, 34 EJT 845 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Motosikletinden inen şahıs, “50 tane dosyam var” diyerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar araya girerek büyümeden sonlandırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cevahir AVM önünde kavga! Motorcu "50 dosyam var" diyerek üzerine yürüdü - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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