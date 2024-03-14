'CHP binasında para sayma' soruşturmasında yeni gelişme

14 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:32

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz’ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti.

İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtilen Poyraz ve Nas, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. Bu kişiler, basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı.

FATİH KELEŞ'İN YARIN İFADEYE GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de yarın savcılığa gelerek ifade vermeleri bekleniyor.