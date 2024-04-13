CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın 'teleferik' iddiasına yalanlama

13 Nisan 2024 17:19 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 17:26

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direği kabine çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalanlar için başlatan tahliye çalışması 23 saat sonra tamamlandı. 23 saat süren operasyonla kabinlerde mahsur kalan 174 kişi kurtarıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aralarında bakım ve onarım şirketinden de olan 13 kişi için gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise teleferik ile ilgili bakım-onarımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve sertifikalandırılmış şirket tarafından yapıldığını öne sürdü.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Deniz Yavuzyılmaz'ın bu iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, 'Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı' iddiası doğru değildir. Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"