CHP'ye para sayma soruşturması: Belediye başkan yardımcısı ifadeye çağrıldı

21 Mart 2024 13:36 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:50

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tepkileri de geldiği görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatmıştı.

ONUR YÜKSEK İFADEYE ÇAĞRILDI

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu görüntülerde yer aldığı tespit edilen CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

BİRÇOK İSİM İFADE VERDİ

Öte yandan para sayma görüntülerine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında; İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak ifadeleri alınmıştı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ...

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı. Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık" şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti.