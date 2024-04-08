Cihat Yaycı, Türkiye'nin AKKA antlaşmasını neden çöpe attığını açıkladı! Her şey o bölgede başladı

08 Nisan 2024 19:11 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:25

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre Türkiye, 1990 yılında NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında Paris’te imzalanan ve tarafların farklı askeri sahalarda bulunduracakları aktif silah ve malzeme sayısını kısıtlayan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan çekildi. Türkiye’nin AKKA’dan çekilmesinin nedenleri merak edildi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tgrthaber.com.tr’den Murat Makas’a AKKA konusuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı şu ifadeleri kullandı:

Aslında Avrupa'daki konvansiyonel silahlanmayı ve askeri kuvvetleri sınırlandırmayı amaçlayan bir anlaşma. Anlaşma soğuk savaşın son yıllarında imzalanmış bir anlaşma, yani Sovyetler Birliği ile batı arasında. NATO üyesi 16 üyenin de diğer Avrupa devletlerinin yanı sıra buna imzacı olduğunu söylemek istiyorum.

İŞTE YER ALAN ÜLKELER

5 Nisan 2024 tarihine kadar Paris’te imzalanan bu anlaşmaya 1992’de yürürlüğe girene kadar işte birçok devlet Türkiye’de dahil olarak Kuzey İrlanda dahil Amerika Birleşik Devletleri dahil, Lüksemburg, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Türkiye, Sovyet yer aldı.

KIRIM İŞGALİYLE BAŞLADI

7 Kasım 2023’te Rusya resmen bu anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Aslında anlaşmanın etkisiz olmasının Rusya’nın da birtakım çekincelerde bulunması, ABD’nin Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini söylemesi, 2014 yılına dayanıyor. 2014 yılında Kırım’ın işgaliyle Rusya tarafından AKKA tartışmaya açıldı.

TÜRKİYE NEDEN ASKIYA ALDI?

NATO üyeleri de çekilme askıya alma kararı aldı. Türkiye 5 ay gecikmeli olarak bu karara katıldı. Yani Türkiye’den kaynaklanan bir durum değil. Türkiye'nin kendi başına yaptığı bir aldığı bir tavır değil Türkiye ittifak yükümlülükleri ve ortadaki reel politik gerçekler çerçevesinde anlaşmayı askıya aldığını söyledi. Yani anlaşmayı tamamen çekildiğini ifade etmedi ama askıya aldığını söylemiş oldu.

Türkiye açısından bir ittifak yükümlülüğünü yerine getirmekten öte yani daha doğrusu ittifak üyeleriyle birlikte hareket etme politikasının haricinde değerlendirmesi gereken bir durumda değildir. Bu durum tamamen daha önceki bu akkanın geçersizliği artık çok pratikte uygulanamadığı 2014’ten beri tartışmaya açılması, Rusya’nın bu anlaşmadan çekildiğini açıklaması, NATO’nun da çekilmesi. Tamamen bürokratik aslında savunma sanayiyle alakalı değil.

AKKA’dan çekilince savunma sanayimiz serbest kaldı. Dolayısıyla bundan sonra daha çok şey yapacağız filan anlamında değil. AKKA’nın özelliği şuydu, Sovyetlerle sınırlardaki konvansiyonel silahlardı.

Komplo teorileri içerisinde Türkiye’nin kendi başına hareket ettiği ve bunun aslında bir dönüm noktası olduğu gibi bir şey çok yanlış olur. Çünkü AKKA zaten çok bağlayıcılığı kalmamış bir anlaşmaydı.