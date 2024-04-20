Cinayete teşebbüs gibi kaza! Olay anı kamerada

20 Nisan 2024 10:03 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:06

Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesinde yaşanan kazada, seyir halindeki Recep Kahraman'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işyerinin önünde park halinde bulunan ve sürücüsü Ramazan Aydın'ın üzerinde bulunduğu motorlu bisiklete ve park halindeki kamyonete çarptı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motorlu bisikletin üzerinde oturan Ramazan Aydın yaralandı. Aydın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2.95 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.