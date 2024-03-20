Cinnet evinde dehşet! Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı, intihar etti

20 Mart 2024 15:34 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:58

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. Cinnet getiren adam, eşi ve çocuğuna saldırdıktan sonra intihar etti.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, olay Çukurambar mahallesinde meydana geldi. Murat Çetinkaya (44), karısı Derya Çetinkaya (38) ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce mutfaktaki bıçağı alan koca, önce eşi Derya Çetinkaya’yı ardından da araya giren oğlu C.K.Ç’yi (19) yaraladı. Cinnet getiren Murat Çetinkaya, daha sonra 5’inci katta bulunan daireden aşağı atladı.

KARI KOCA ÖLDÜ, ÇOCUKLARI AĞIR YARALI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde karı kocanın hayatını kaybettiğini, 19 yaşındaki çocukları C.K.Ç’nin ise ağır yaralı olduğu belirledi. Yaralı genç hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan çift arasından uzun süredir sorun olduğu ve sürekli kavga ettikleri öğrenildi.