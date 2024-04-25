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25 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:14

Çorlu tren kazası davasında karar çıktı

Son dakika haberi... Çorlu’da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl hapis cezası verildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazası davasının duruşması görüldü.

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SİYASİLERDEN DAVAYA YAKIN TAKİP

Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülen davaya siyasilerden de yoğun katılım oldu.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlı Aka, Suat Özçağdaş, Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen, Zeliha Aksaz Şabhbaz, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. 

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Sanıklar son sözlerini söyledi ve suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talep ettiler. Saat 10.00'da başlayan duruşmaya 20 dakika ara verildi.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, aranın ardından 13 sanıklı davanın 20’nci duruşmasında kararını açıkladı.

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SANIKLARA CEZA YAĞDI

Dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, dönemin TCDD Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl, dönemin TCDD Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli’ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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