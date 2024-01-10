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    • 10 Ocak 2024 00:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 01:48

    Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'da gece yarısı 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Mecitözü olan deprem yerin 16 km altında gerçekleşti.

    Çorum&#039;da 4.2 büyüklüğünde deprem
    Çorum, Deprem

    AFAD'ın paylaştığı veriye göre Çorum'da saat 00.34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 16.81 KM derinliğinde gerçekleşirken henüz yetkililere ulaşan bir ihbar olmadı. 

    KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

    AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti. 

    Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    VALİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

    Çorum’un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.

    Haberler>Gündem>Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
    Çorumdeprem
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