Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

10 Ocak 2024 00:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 01:48

AFAD'ın paylaştığı veriye göre Çorum'da saat 00.34'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 16.81 KM derinliğinde gerçekleşirken henüz yetkililere ulaşan bir ihbar olmadı.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 22.20’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

VALİ DAĞLI'DAN AÇIKLAMA

Çorum’un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.