Cuma günü de tatil ilan edildi! 18 yerleşim yerine ulaşılamıyor

21 Mart 2024 22:39 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:47

Şiddetli kar yağışının ulaşımı engellediği Hakkari'de valilik okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

95 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 446 yerleşim biriminin yolundan 373'ünü açan ekipler, kalan 73 yolun açılması için çaba gösteriyor.

HAKKARİ'DE 18 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 38 yerleşim biriminin yolundan 20'si ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 18 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.