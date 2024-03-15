Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta Van'da miting gerçekleştirecek

15 Mart 2024 02:08 - Güncelleme : 15 Mart 2024 02:10

Türkiye, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seçim çalışmaları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Van'da halka seslenecek. Erdoğan'ın 15 Mart'ta Van'da düzenleyeceği mitingin detayları netleşti. Detaylar haberimizde!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VAN MİTİNGİ NEREDE VE SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında 15 Mart Cuma günü Van’da miting düzenleyecek. Miting, Van'ın Beşyol Meydanı'nda saat 13:00'te başlayacak.

Erdoğan, burada halka seslenecek ve seçim öncesi önemli mesajlar verecek. Vanlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemli ziyaretine büyük ilgi göstermeyi bekliyor.