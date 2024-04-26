26 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı için mesaj paylaşarak kutladı. Erdoğan mesajında Orta Doğu'da barış vurgusu yaptı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
"Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı