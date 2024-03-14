Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gizli ittifak tepkisi

14 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:57

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting turuna Ağrı'da devam etti. CHP ile DEM Parti arasındaki gizli ittifaka tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ağrı 2019 yerel seçimlerde tercihini AK Parti'den yana yapmıştır. Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile gözümüzü geleceğe diktik. Sordum ne kadar? Burada da 40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım. Bu 40 binle beraber 31 Mart'a yürüyor muyuz?

MUHALEFETE GİZLİ İTTİFAK TEPKİSİ

Yine birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor.

Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP’ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisi ile yönetim biçimi ile tüm kalkınma altyapısı ile yepyeni bir Türkiye var.

Dün Ağrı Ankara'ya, İstanbul'a çok uzaktı, Antalya'ya çok uzaktı. Dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için iletişim ve ulaşım teknolojilerini emirlerin sunmamız sayesinde bir adım, bir tık mesafede. Parasını verenin tepe tepe kullandığı terör örgütünün bu ülke ve insanı ile derdinin olmadığı ortaya çıktı.

"KİRLİ PAZARLIKLARLA KENDİ İKBALLERİNİ KURTARMANIN PEŞİNDELER"

Siyasi temsilcileri de İstanbul'da ve başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler.

CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak. Bu bölgeyi arka bahçeleri kabul edip kendi ülkesine ihanete varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek. Bugüne kadar bunların bir eserini gördünüz mü? Bunların en Ağrı umurlarında ne Van umurlarında ne Diyarbakır umurlarında.

Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul'daki Brüksel'deki, Berlin'deki, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor zaten.

MUHAFELETE GÖNDERME

Sizi ananızın ak sütü gibi haklarınıza kavuşturmak için bugünlere geldik. Dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyor. Bu vizyonu da Ağrı ile birlikte hayata geçirelim istiyoruz.

Birbirleriyle kavga etmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyor. Derdi Ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur.

Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet diyoruz.

AĞRI'DAKİ YATIRIMLAR

Eğitimde 5 bin 232 adet yeni derslik inşa ettik. İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Ağrı’ya yüksek öğretim yurtları açtık. 43 spor tesisi inşa ettik.

Sağlıkta Patnos Hastanesi başta olmak üzere 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ aracılığıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Ağrı’daki 5 millet bahçemizden 4’ünü bitirdik. 16 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4 bin 500 km’ye çıkardık.

Bu sabah Konya'da düşen askeri eğitim uçağımızdan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize geçmiş olsun diliyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurutulduğu kazada bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun inşallah."