Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

18 Mart 2024 21:37 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda yaptığı görüşmede Rusya'daki seçim zaferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği öğrenildi.

Vladimir Putin'i tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Ukrayna konusunda da Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol almaya hazır olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti."

PUTİN SANDIKTAN YÜZDE 90'A VARAN OYLA ÇIKTI

Rusya'da başkanlık seçimi sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87'sini alan Vladimir Putin kazandı. Rusya’daki devlet başkanlığı seçimlerinde zaferini ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkına seslenerek, “Tüm Rus halkına teşekkür ediyorum” dedi.