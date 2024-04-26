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26 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Emrah Büke'nin ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev sırasında trafik kazası geçirerek şehit düşen polis memuru Büke'nin ailesini aradı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan şehit Emrah Büke&#039;nin ailesine telefon

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesiyle görüşerek taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Büke'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Emrah Büke'nin ailesine telefon - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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