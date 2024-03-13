Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunda kaza! Acı haber geldi: Şehidimiz var

13 Mart 2024 17:12 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Şırnak'ta düzenlediği miting için bölgeye giderek halka seslenişini yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinin Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdiği belirtildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 2'Sİ POLİS 3 KİŞİ YARALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Miting sonrası Erdoğan ve ekibi Mardin'e doğru yola çıktı. Mardin'e giderken Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin mitingi sırasında Şırnak'taki kazada hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı diledi.

Şırnak'taki trafik kazasından bahseden Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.