Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarını Taş ailesiyle yaptı

13 Mart 2024 21:58 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan orucunu Ankara Altındağ'da Ali Osman Taş ve ailesiyle yaptı. Erdoğan aileyle iftar yemeği yedikten sonra çay içerek sohbet etti. Emine Erdoğan da ailenin çocuklarıyla tek tek ilgilenerek konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ramazan ayının 3’üncü gününde iftar için Taş ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara’da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın" dedi.