Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: Yok hükmündedir

27 Nisan 2024 06:34 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 06:38

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Türkiye de bu süreçte Gazze'nin yanında durmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ise İsrailli siyasileri rahatsız ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

"İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN ARSIZ VE EDEPSİZ SÖYLEMİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından, Katz'ın yaptığı paylaşıma ilişkin açıklamada bulundu.

Katz'ın paylaşımına tepki gösteren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik arsız ve edepsiz söylemi yok hükmündedir. Netanyahu yönetimi bu tavrıyla soykırım yapmaktan sanık sandalyesinde oturduğu gerçeğini örtemeyecektir. Uluslararası kurumlar işlevsiz, kimi yönetimler kayıtsız kalsa da, işlenen insanlık suçları mahkemelerde olduğu gibi insanlık vicdanında ve tarih önünde de yargılanmaktadır. Hakikat zalimlerin korkulu rüyasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakikati en güçlü şekilde zalimlerin yüzüne haykırmaya, doğruları savunmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

GAZZE'DE BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.