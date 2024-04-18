Daha öğreneli iki hafta olmuştu! Bir öğrencisinin hayatını kurdardı!

18 Nisan 2024 12:44 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:44

Isparta’da öğretmenin boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardığı anlar ilk yardımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda meydana gelen olayda kız öğrenci aniden yediği şekeri nefes borusuna kaçırınca nefes alamamaya başladı. Nöbetçi öğretmen Özlem Kara bunu fark ederek Heimlich manevrası uygulayıp müdahale etti.

O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı.

DAHA 2 HAFTA ÖNCE ÖĞRENMİŞ

Öğretmen Özlem Kara’nın 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlemiş olduğu öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı ve almış olduğu eğitim sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığı öğrenildi.