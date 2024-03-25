Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

25 Mart 2024 09:09 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:21

Fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.

Yetkililer, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

BUDO İPTAL SEFERLERİ

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacağı, tarifede bulunan diğer planlı seferlerin iptal edildiği aktarıldı.