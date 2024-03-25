Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımı etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
Fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.
Yetkililer, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
BUDO İPTAL SEFERLERİ
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 19.00 seferleri yapılacağı, tarifede bulunan diğer planlı seferlerin iptal edildiği aktarıldı.