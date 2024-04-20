Denizde can pazarı! 19 yaşındaki genç ölümden döndü

20 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sarı Kod ile uyardığı Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar oluştu. 19 yaşındaki bir genç ise buna aldırış etmeyip denize girdi.

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyip genci kurtarmak için yanına yüzdü. Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı gençle birlikte suda ekiplerin yardımını bekledi.

İhbarla birlikte olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kıyıya 100 metre açıktaki genç ve dalış eğitmenin yanına Uzaktan kumandalı insansız cankurtaran robotu yolladı.

Sunduvaç ve Kiril’in robota tutunmasının ardından kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ardından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"BU HAVADA DENİZE GİRMEYİN"

Dalış Eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu.

Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor” dedi.