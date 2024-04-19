Deprem sonrası oluştu gökyüzüne bakanlar dehşete kapıldı!

19 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:01

Tokat peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor. Çevre illerde hissedilen deprem sonrası gökyüzündeki değişiklik vatandaşları panikletti.

Depremi hisseden Sivas’ta gökyüzünün sararması ve Mammatus bulutlarının çıkması vatandaşlar tarafından merak uyandırdı. Öte yandan Sivas’ta da hissedilen sarsıntıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11 sıralarında 5.6. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Tokat’ta bazı yapılara da hasar verdi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

Sivas’tan da hissedilen sarsıntı Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde gökyüzünün sararması ve Yıldızeli ilçesinde Mammatus bulutları çıkması merak uyandırdı.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre "cumulonimbus mammatus" olarak kullanılan terim, bulut tabanının altında kese veya memeye benzer bulut parçacıklarının görüldüğü Cb'leri tanımlamada kullanılır. Bu tür bulutlar kuvvetli hava olaylarına neden olmazlar ama fırtınaların habercisidir.