18 Nisan 2024 06:52 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 06:53
Deprem sonrası valilik harekete geçti: 3 ilçede eğitime ara verildi
Tokat merkezli 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece saatlerinde Tokat'ta peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Önce 4,7 büyüklüğünde daha sonra ise 4,1 büyüklüğünde sallandı. Tokat Valiliği ise, yaşanan depremler sonrası harekete geçti.
Valilik gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı