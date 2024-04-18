Deprem sonrası valilik harekete geçti: 3 ilçede eğitime ara verildi

18 Nisan 2024 06:52 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 06:53

Tokat'ta bir deprem daha!

Tokat'ta bir deprem daha!

Gece saatlerinde Tokat'ta peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Önce 4,7 büyüklüğünde daha sonra ise 4,1 büyüklüğünde sallandı. Tokat Valiliği ise, yaşanan depremler sonrası harekete geçti.

Valilik gece yaşanan 2 depremin merkez üssü olan Sulusaray ile depremden etkilenen Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Tokat ilimiz Sulusaray ilçemizde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem nedeniyle Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerimizde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.