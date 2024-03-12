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12 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 11:50

Deprem uzmanı fay üzerindeki 9 aylık korkutan değişimi paylaştı: "Gerilim yükleniyor, 6 ve üzeri deprem üretebilir"

Deprem uzmanı Serkan İçelli, "Deliler fayı Tecer segmenti üzerindeki sismik aktiviteyi yakın takip etmemiz gerekiyor" diyerek uyarılarını sıraladı. Fayın gerilim yüklendiğini söyleyen uzman isim 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Deprem uzmanı fay üzerindeki 9 aylık korkutan değişimi paylaştı: &quot;Gerilim yükleniyor, 6 ve üzeri deprem üretebilir&quot;

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken uzman isimlerden de uyarılar peş peşe geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Deliler fayı Tecer segmentine dikkat çekti. Haziran'da ve şimdi yapılan incelemelerinin sonuçlarını paylaşan İçelli, "yer değiştirmeleri incelediğimizde 5 ile 40 metreye yakın bir öteleme izleyebiliyoruz" dedi. 

Fayın stres biriktirdiğini söyleyen İçelli, Tecer segmentinin 6,0 üzeri deprem üretebileceğini söyledi. 

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Serkan İçelli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 

Deliler fayı Tecer segmenti  üzerindeki sismik aktiviteyi yakın  takip etmemiz gerekiyor. 45 km uzunlukta, 4 km ye yakın bir fay açıklığı olan ,Sol yanal doğrultu atımlı bindirme bir kırık. Fayın geometrisini uydu görüntülerini kullanılarak analiz ettik. Geçmiş yer değiştirmeleri incelediğimizde 5 ile 40 metreye yakın bir öteleme izleyebiliyoruz. Haziran ayında yapmış olduğumuz saha  çalışmasında toplam  18 notada ,belirttiğimiz  koordinatlar  arasında büyük deprem emaresi bulguya  rastlanmamıştı. Yapısal ve kinematik özelliklerine ilişkin saha verileri toplanmıştı.

Deprem uzmanı fay üzerindeki 9 aylık korkutan değişimi paylaştı: "Gerilim yükleniyor, 6 ve üzeri deprem üretebilir" - 1. Resim
Güncel  durumu analiz ettiğimizde ;
1939 Erzincan 7,9 ve 2023 Ekinözü 7,6 büyüklüğünde iki depremin arasında ve bunlara 100 km kadar paralel ilerleyen bir fay sistemi. Dünyayı en az  4 kez  tur atan Cisim dalgaları ilk vuruştan sonra  üç boyutta derinlik, kuzey-güney, doğu-batı yüksek genlik ile radyasyon göstermiştir.

Darende ve  Gürün lokasyonlarında oluşan  deprem gruplarının dağılımını analiz ettiğimizde, saat yönünün tersine doğru ve aynı zamanda  kuzey eğilimli bir gerilim yüklendiği görüşündeyim.

Arkeolojik kalıntıların  depremle  ilişkisi olduğu ortalama 3000 yıl önce  büyük bir depremin yaşandığı ve  Sarissa kentinin yok olduğunu varsaydığımızda; Yıllık yamulamama elastik deformasyon birikiminin   3 metre civarı olduğu ve  özellikle 45 km lik Tecer segmentinin 6,0 üzeri bir  #deprem üretebileceği kanaatindeyim. Bu büyüklükte depremler 50 km Ø da hasar  yapıcı  olabilir. Deprem  tahmini değil, bilgi ve  uyarı amaçlı bir  yayındır.Deprem uzmanı fay üzerindeki 9 aylık korkutan değişimi paylaştı: "Gerilim yükleniyor, 6 ve üzeri deprem üretebilir" - 2. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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