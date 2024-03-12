Deprem uzmanı fay üzerindeki 9 aylık korkutan değişimi paylaştı: "Gerilim yükleniyor, 6 ve üzeri deprem üretebilir"

12 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 12 Mart 2024 11:50

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken uzman isimlerden de uyarılar peş peşe geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Deliler fayı Tecer segmentine dikkat çekti. Haziran'da ve şimdi yapılan incelemelerinin sonuçlarını paylaşan İçelli, "yer değiştirmeleri incelediğimizde 5 ile 40 metreye yakın bir öteleme izleyebiliyoruz" dedi.

Fayın stres biriktirdiğini söyleyen İçelli, Tecer segmentinin 6,0 üzeri deprem üretebileceğini söyledi.

"6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Serkan İçelli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Deliler fayı Tecer segmenti üzerindeki sismik aktiviteyi yakın takip etmemiz gerekiyor. 45 km uzunlukta, 4 km ye yakın bir fay açıklığı olan ,Sol yanal doğrultu atımlı bindirme bir kırık. Fayın geometrisini uydu görüntülerini kullanılarak analiz ettik. Geçmiş yer değiştirmeleri incelediğimizde 5 ile 40 metreye yakın bir öteleme izleyebiliyoruz. Haziran ayında yapmış olduğumuz saha çalışmasında toplam 18 notada ,belirttiğimiz koordinatlar arasında büyük deprem emaresi bulguya rastlanmamıştı. Yapısal ve kinematik özelliklerine ilişkin saha verileri toplanmıştı.



Güncel durumu analiz ettiğimizde ;

1939 Erzincan 7,9 ve 2023 Ekinözü 7,6 büyüklüğünde iki depremin arasında ve bunlara 100 km kadar paralel ilerleyen bir fay sistemi. Dünyayı en az 4 kez tur atan Cisim dalgaları ilk vuruştan sonra üç boyutta derinlik, kuzey-güney, doğu-batı yüksek genlik ile radyasyon göstermiştir.

Darende ve Gürün lokasyonlarında oluşan deprem gruplarının dağılımını analiz ettiğimizde, saat yönünün tersine doğru ve aynı zamanda kuzey eğilimli bir gerilim yüklendiği görüşündeyim.

Arkeolojik kalıntıların depremle ilişkisi olduğu ortalama 3000 yıl önce büyük bir depremin yaşandığı ve Sarissa kentinin yok olduğunu varsaydığımızda; Yıllık yamulamama elastik deformasyon birikiminin 3 metre civarı olduğu ve özellikle 45 km lik Tecer segmentinin 6,0 üzeri bir #deprem üretebileceği kanaatindeyim. Bu büyüklükte depremler 50 km Ø da hasar yapıcı olabilir. Deprem tahmini değil, bilgi ve uyarı amaçlı bir yayındır.