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    • 09 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:11

    Deprem uzmanı Naci Görür'den yeni açıklama: 6 Şubat'ın artçısı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Asrın felaketinin gerçekleştiği bölgede her yeni deprem büyük tedirginliğe neden oluyor. En son Malatya'da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki deprem hakkında konuşan Naci Görür, "Büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir" dedi.

    Deprem uzmanı Naci Görür&#039;den yeni açıklama: 6 Şubat&#039;ın artçısı
    Deprem, Malatya, Kahramanmaraş, Deprem Bölgesi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı... 7,4 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeden gelen deprem haberleri büyük bir tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri dün Malatya'da meydana geldi. Kente 4,4 ile sallandı.

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

    Görür, depremin Kahramanmaraş depremleri sırasında kırılan DAF üzerinden meydana geldiği, artçı bir deprem sayıldığını aktardı. 

    "6 ŞUBAT'IN ARTÇISI"

    Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir. Sevgiyle"

    Malatya'da gece yarısı deprem paniği!
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    Malatya'da gece yarısı deprem paniği!

    Malatya bir günde ikinci kez depremle sarsıldı. Saat 15.10'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından kentte bu kez gece yarısı 3,1 büyüklüğünde deprem oldu.

     

     

    Haberler>Gündem>Deprem uzmanı Naci Görür'den yeni açıklama: 6 Şubat'ın artçısı
    DepremMalatyaKahramanmaraşDeprem bölgesi
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