Deprem uzmanı Naci Görür'den yeni açıklama: 6 Şubat'ın artçısı

09 Ocak 2024 15:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı... 7,4 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgeden gelen deprem haberleri büyük bir tedirginliğe neden oluyor. O depremlerden biri dün Malatya'da meydana geldi. Kente 4,4 ile sallandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, depremin Kahramanmaraş depremleri sırasında kırılan DAF üzerinden meydana geldiği, artçı bir deprem sayıldığını aktardı.

"6 ŞUBAT'IN ARTÇISI"

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir. Sevgiyle"