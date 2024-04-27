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27 Nisan 2024 14:34 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:35

Depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti! Furkan apartmanı davasında flaş gelişme

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin öldüğü Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti! Furkan apartmanı davasında flaş gelişme

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. katılmazken sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da hazır bulundu.

TUTUKLU 4 SANIKTAN 3'Ü TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sırasında savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Duruşma sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Nejdet A., Faik Ö. ve Eyüp Ö.'nün tahliyesine, diğer tutuklu sanık Yılmaz Şahin Y.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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