Depremin merkez üssü Tokat’ta eğitime bir gün ara verildi 

18 Nisan 2024 20:49 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:50

AFAD'ta yer alan bilgiler göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Dün gece saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 4.1 depremden sonra gözlerin çevrildiği bölgede 5.6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken eğitime 1 günlük ara verildi.

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.

"CAN KAYBIMIZ YOK, TARAMALAR DEVAM EDİYOR"

Can kaybının olmadığını söyleyen Yerlikaya, "Depremin ilk anından itibaren saha taraması devam ediyor. Birimlerimiz sahada. Bize verilen bilgilerde; Sulusaray, Altıova, Yeşilyurt ve Yozgat Kadışehir'de ihbarlar oldu. Kadışehir'de kullanımda olmayan bir evin yıkıldığını biliyoruz.

Can kaybının ve yaralanan vatandaşımız yok. Maddi hasarı az bir şekilde depremi atlattık. Netleşmiş rakamları verebilmek için taramaların son bulması gerekiyor. Tokat genelinde eğitime bir günlük ara verildi." dedi.