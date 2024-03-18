Destanın üzerinden 109 yıl geçti! Geçilemedi, geçilemez

18 Mart 2024 08:42 - Güncelleme : 18 Mart 2024 08:59

Türkiye, tarihinin en şanlı zaferlerinden birini elde ederek yedi cihana kahramanlık dersi verdiği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz.

Büyük destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kanlarıyla yazan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle bu yıl ‘Bizim Çanakkale’ temasıyla yad ediyoruz.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Her yıl coşkuyla kutlanan Çanakkale Zaferi, 109. yılında da zaferin ruhunu anlatan bir programla anılacak. “Bizim Çanakkale” mottosu ile donatılan Şehitler Abidesi alanı dün son provayla törene hazır hale getirildi. “Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale” adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterildi.

Günler öncesinden Çanakkale’de başlanan kutlamalarda, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı aralarında TCG Anadolu’nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi’nin önünden geçti. SOLOTÜRK ise Çanakkale Şehitler Abidesi çevresinde dün 2 ayrı prova uçuşu yaptı. İlk prova uçuşunda Çanakkale semalarında uçan SOLOTÜRK, diğer provada ise Şehitler Abidesi bölgesinde keşif uçuşu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞAÇAK

Bugün yapılacak programda ise Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu yapacağı programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirecek. Törene, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan “www.18martetkinlikleri.com” sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanabilecek.

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916`da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. Çanakkale`de 18 Mart 1915`te elde edilen deniz zaferi, Türkiye`nin geleceği için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale`nin geçilemeyeceğini kanıtladı.