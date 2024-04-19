Devraldığı belediyenin tüm borçlarını binanın duvarına astırdı

19 Nisan 2024 16:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:25

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesinin yer aldığı afişi belediye binası duvarına astırdı.

Afişte SGK, Maliye ve İller Bankası’na olmak üzere 45 milyon 927 bin 762 TL borcun olduğu belirtildi. Afiş ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kent Müzesi’nde de sergilendi.