Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti!

26 Nisan 2024 10:49 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:34

Sokakta gezen yavru kediyi bile bile ezdi! Görenler sinir krizi geçirdi

Sokakta gezen yavru kediyi bile bile ezdi! Görenler sinir krizi geçirdi

Denizli’de hırsızlar 'pes' dedirten bir yöntemle evlere girdi. Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde bir apartmanı mesken belirleyen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan hırsızlar, bayram öncesinde ve sonrasında kapı dürbünlerine boş kağıt parçaları yapıştırdı.

Tekrar aynı apartman dairesine giden hırsızlar kapı dürbünlerinden kağıt parçalarının alınmamasından dairede yaşayanların eve uğramadığını fark ederek hedef belirledi. Girdikleri bir daireyi soyan hırsızlar giremedikleri dairelerin ise kapı önünde bulunan ayakkabıları çaldı.

'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTTİ

Hırsızlardan biri apartmanın giriş kapısında durarak gözetleme yaparken, diğer kadın ve çocuk ise apartman dairesine girdi. Apartman güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlar önce girecekleri dairenin önünde bir süre bekliyor.

Ardından kapıyı açmayı başaran hırsızlardan çocuk olan içeriye girdiği görülüyor. Daha sonra çocuk hırsız koşarak uzaklaşıyor. Kadın hırsızlardan birinin rahat tavırları ve gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

"BOŞ DÖNMEMEK İÇİN KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABILARI ALIYORLAR'

Apartman sakinleri olarak yaşadıkları olayın sinir bozucu ve üzücü olduğunu ifade eden Baha Semih Karabulut, hırsızlık olayının bir defa ile sınırlı kalmadığın ifade etti. Kapı dürbünlerine yapıştırılan kağıtların tekrar tekrar yapıştırılması ile hırsızlık olabileceğini düşündüklerini ifade eden Karabulut, "Kapılarımızın dürbünlerine kağıt yapıştırıyorlar ve bu kağıdın alınmadığı zaman bizim evlere girmediğimizi düşünüyorlar. Evlere girmeye çalışıyorlar, giremedikleri evlerde de kapıların önündeki ayakkabılar alıyorlar" dedi.

Olayın ilk olarak Ramazan Bayramı'nda başladığını belirten apartman sakinleri "Apartmanda oturan insanlar bayram için memleketlerine tatile gittiğinde bu şekilde evlere giriyorlar. Sonrasında biz yapıştırılan kağıtları topladık ve tekrardan yapmaya devam ettiler. 2-3 defa yapıştırıldı. Bu kağıtları yapıştırıyorlar ve daha sonra gelip tekrardan içeri girmeye çalışıyorlar. Bizim içeride olmadığımızı düşünüyorlar." dedi.