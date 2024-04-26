26 Nisan 2024 12:50 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:04
Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma
Karaman'da bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinliklerinde tutuklu bulunan 'Dilan Polat'ın taklit edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen tören tepki çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kız öğrenci, "kara para" suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın "Enercii" adlı şarkısını söylerken, polis kılığına giren iki öğrenci kollarından tutarak götürdü.
SORUŞTURMA AÇILDI
Gösteri büyük tepki çekerken Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. MEB, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr