26 Mart 2024 11:08 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:20
Dilencinin çorabından bile para çıktı: Paranın miktarı ekipleri bile şaşırttı
Beyoğlu Taksim'de, "İzmit'te evim yandı" diyerek dilencilik yapan şahsın çorabından 800 TL çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu Taksim’de yaklaşık 1 sene önce İzmit'te yaşadığı evinin yandığını söyleyip vatandaşların duygularını sömüren 73 yaşındaki H.H.E, aynı yerde tekrar dilenirken yakalandı.
ÇORABINDAN PARA ÇIKTI
Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince tespit edilen H.H.E.’nin üst araması sonucu çorabının içinden 880 TL para bulundu. Şahsın dilendiği paraları çorabına gizlediği anlar kameralara anbean yansıdı. Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 977 TL para cezası yazıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı