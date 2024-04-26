Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"

26 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:33

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda duygu sömürüsü yapan dilenciler bir bir yakalandı.

"İLAÇ ALACAKTIM"

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Zabıtalara yakalanan dilencilerden birisi, “İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın” dedi.

Çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.