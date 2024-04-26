26 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 16:33
Dilencinin isyanı gündem oldu: "İlaç alacaktım, beni bir daha yormayın"
Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin sözleri dikkat çekti. Dilenci, “İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın” dedi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda duygu sömürüsü yapan dilenciler bir bir yakalandı.
"İLAÇ ALACAKTIM"
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Zabıtalara yakalanan dilencilerden birisi, “İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın” dedi.
Çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı