Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

20 Nisan 2024 05:23 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 05:24

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

Olay, saat 23:00 sıralarında Beylikdüzü mevki E-5 Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Kızılaslan (30) kontrolündeki araç yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kızılaslan, yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücü Umut Kızılaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik meydana geldi. Trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.